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Muslera’dan baba poz

Muslera’dan baba poz
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün ailesi ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Kızı ile gazetecilere poz veren Muslere'nın keyfinin yerinde olması ve çevresindekilere sürekli espri yapması dikkat çekti.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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