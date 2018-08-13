Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, önceki gün ailesi ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Kızı ile gazetecilere poz veren Muslere'nın keyfinin yerinde olması ve çevresindekilere sürekli espri yapması dikkat çekti.
Muslera’dan baba poz
Etiketler: Fernando Muslera , Galatasaray
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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