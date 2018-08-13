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’da arabesk

Açıkhava’da arabesk
Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun hayranlarına müjde! 'Usta Çırak' albümüyle beğenilen ikili, 1 Eylül'de Poll Production organizasyonuyla 'Turkcell Yıldızlı Geceler' kapsamında 'da konser verecek.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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