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’ten tepki

Brad Pitt’ten tepki
Angelina Jolie'nin, nafaka ödemediği gerekçesiyle 'e açtığı davaya ABD'li aktör cephesinden yanıt gecikmedi. Brad Pitt'in avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, yakışıklı oyuncunun boşandıkları 2016 Ağustos'undan bu yana 'ye 9 milyon dolar ödediğini belirtti. Jolie'nin, paranın 8 milyon dolarını şu an yaşadığı evi almak için kullandığı, 1.3 milyon dolarla da faturaları ödediği belirtildi. Pitt'in yakınlarına, "Bu açıklamalar Jolie'ye olan kızgınlığımı arttırıyor. Bir ilişki evliliğe, ardından yuvaya dönüştü. Sonra ayrıldık. Geçmişi unutmak zorunda kalmak istemiyorum" dediği öğrenildi.
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