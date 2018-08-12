Angelina Jolie'nin, nafaka ödemediği gerekçesiyle Brad Pitt'e açtığı davaya ABD'li aktör cephesinden yanıt gecikmedi. Brad Pitt'in avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, yakışıklı oyuncunun boşandıkları 2016 Ağustos'undan bu yana Angelina Jolie'ye 9 milyon dolar ödediğini belirtti. Jolie'nin, paranın 8 milyon dolarını şu an yaşadığı evi almak için kullandığı, 1.3 milyon dolarla da faturaları ödediği belirtildi. Pitt'in yakınlarına, "Bu açıklamalar Jolie'ye olan kızgınlığımı arttırıyor. Bir ilişki evliliğe, ardından yuvaya dönüştü. Sonra ayrıldık. Geçmişi unutmak zorunda kalmak istemiyorum" dediği öğrenildi.
Brad Pitt’ten tepki
Etiketler: Brad Pitt , Angelina Jolie
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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