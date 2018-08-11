İzmirli olan Bengü, kına gecesi için çocukluğundan beri çok sevdiği Konak'taki Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptı.
Türk gelini
29 Ağustos'ta evlenecek olan Bengü, önceki gün memleketi İzmir’de kına gecesi alışverişine çıktı. 39 yaşındaki popçu, tüm adetleri yerine getirip kapıya da Türk bayrağı asacak
İzmirli olan Bengü, kına gecesi için çocukluğundan beri çok sevdiği Konak'taki Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptı.
Etiketler: İzmir , 29 Ağustos , Kemeraltı Çarşısı , Bengü , Türk
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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