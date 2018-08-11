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gelini

'ta evlenecek olan , önceki gün memleketi ’de kına gecesi alışverişine çıktı. 39 yaşındaki popçu, tüm adetleri yerine getirip kapıya da bayrağı asacak



İzmirli olan Bengü, kına gecesi için çocukluğundan beri çok sevdiği Konak'taki Kemeraltı Çarşısı'ndan alışveriş yaptı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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