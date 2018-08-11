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iyi yazmış

Senaryoyu iyi yazmış
Sinan Akçıl'la ayrıldıkları konuşulan, Buse Narcı, önceki gece Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncu, Akçıl'ın "Ayrılık ortak kararımız" sözüne şu cevap verdi.

"Kendisi iyi şarkıyla birlikte iyi senaryo da yazıyor bence. Bizim arkadaşlığımız hiçbir zaman aşka dönüşmedi zaten."

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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