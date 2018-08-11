Senaryoyu iyi yazmış

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ayrıldıkları konuşulan, Buse Narcı,
önceki
gece Nişantaşı'ndaydı.
Güzel oyuncu, Akçıl'ın "Ayrılık ortak kararımız"
sözüne şu
cevap verdi. "Kendisi iyi şarkıyla birlikte iyi senaryo da yazıyor bence. Bizim arkadaşlığımız hiçbir zaman aşka dönüşmedi zaten."
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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