Şapka style

36 / 25 38 / 24 29 / 16 32 / 15 27 / 16 29 / 17 27 / 13 39 / 29 22 / 11 25 / 18 41 / 24 31 / 18 30 / 13 40 / 20 27 / 10 31 / 17 34 / 20 29 / 14 27 / 13 33 / 19 32 / 21 31 / 23 28 / 11 27 / 12 36 / 23 39 / 25 29 / 16 33 / 19 34 / 18 32 / 13 27 / 13 28 / 16 35 / 22 29 / 22 26 / 13 33 / 19 34 / 24 34 / 22 31 / 18 35 / 28 31 / 24 36 / 26 37 / 22 31 / 14 27 / 14 23 / 12 25 / 11 28 / 10 28 / 14 30 / 19 27 / 14 36 / 24 30 / 20 27 / 16 29 / 15 32 / 18 36 / 24 36 / 26 36 / 22 34 / 19 24 / 11 26 / 15 28 / 21 37 / 25 28 / 21 31 / 19 28 / 22 39 / 24 28 / 23 26 / 12 38 / 26 35 / 25 30 / 22 28 / 15 28 / 21 34 / 17 30 / 18 29 / 14 30 / 21 23 / 11 28 / 20 Eşi Tolga Karakaş
ve eski
evliliğinden olan kızı Duru
ile bir süredir Bodrum'da
tatilde
olan Emine Ün,
yazlık tarz yaptı. Eski
manken ve oyun
cu
Ün, hasır şapkasını yan takıp
böyle
selfie çekti.
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.