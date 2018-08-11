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Şapka style

Şapka style
Eşi Tolga Karakaş ve eski evliliğinden olan kızı Duru ile bir süredir Bodrum'da tatilde olan Emine Ün, yazlık tarz yaptı. Eski manken ve oycu Ün, hasır şapkasını yan takıp böyle selfie çekti.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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