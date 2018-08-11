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'da Engin izdihamı

Şöhreti sınırlarını aşan , dün ’da fırtına estirdi. 36 yaşındaki oyuncu için sabah erkenden havalimanında kamp kuran hayranları, Akyürek’i Türk bayraklarıyla karşıladı...



Rol aldığı diziler sayesinde sadece Türkiye değil Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya kadar birçok yerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek, dün göğsümüzü kabarttı. 2014- 2015 yılları arasında atv'de ekrana gelen ve başrolünü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı 'Kara Para Aşk' dizisiyle Latin Amerika'da yıldız olan Akyürek, önceki gün Peru'ya gitti.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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