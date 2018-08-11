Rol aldığı diziler sayesinde sadece Türkiye değil Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya kadar birçok yerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek, dün göğsümüzü kabarttı. 2014- 2015 yılları arasında atv'de ekrana gelen ve başrolünü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı 'Kara Para Aşk' dizisiyle Latin Amerika'da yıldız olan Akyürek, önceki gün Peru'ya gitti.
Peru'da Engin izdihamı
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Akyürek, dün Peru’da fırtına estirdi. 36 yaşındaki oyuncu için sabah erkenden havalimanında kamp kuran hayranları, Akyürek’i Türk bayraklarıyla karşıladı...
Rol aldığı diziler sayesinde sadece Türkiye değil Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya kadar birçok yerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek, dün göğsümüzü kabarttı. 2014- 2015 yılları arasında atv'de ekrana gelen ve başrolünü Tuba Büyüküstün'le paylaştığı 'Kara Para Aşk' dizisiyle Latin Amerika'da yıldız olan Akyürek, önceki gün Peru'ya gitti.
Etiketler: engin akyürek , kara para aşk , Latin Amerika , tuba büyüküstün , Türkiye , Ortadoğu , Peru
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.