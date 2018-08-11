Yol Durumu
  1. Sanki 3 çocuk annesi değil
  2. Şapka style

Karpuzdan gemi yaptı!

Karpuzdan gemi yaptı!
Güzel'le bozan Seda Güven'in keyfine diyecek yok. Bir süredir işadamı sevgilisiyle Bodrum'da tatilde olan güzel oyuncu, önceki gün instagram'da bu fotoğrafını paylaştı. , bu karenin altına da "Gemi yaptım" diye not düşerek güldürdü.

Etiketler: ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar