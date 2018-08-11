Güzel'le bozan Seda Güven'in keyfine diyecek yok. Bir süredir işadamı sevgilisiyle Bodrum'da tatilde olan güzel oyuncu, önceki gün instagram'da bu fotoğrafını paylaştı. Seda Güven, bu karenin altına da "Gemi yaptım" diye not düşerek güldürdü.
Karpuzdan gemi yaptı!
Etiketler: seda güven , Bodrum
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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