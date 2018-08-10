TAKVİM, önce sosyetik çift Şebnem ile Celal Çapa, ardından da Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'un Ege koylarındaki çöpleri topladığını manşetten duyurdu. Çapa'nın ardından dünyaca ünlü sporcunun da Bodrum, Marmaris ve Göcek'teki koylarına vatandaşın attığı çöpleri toplaması, büyük ses getirdi. Dünyanın en eşsiz güzelliklerine sahip olan Ege koylarının, bilinçsiz ve eğitimsiz kişiler tarafından çöp yığınına dönüştürülmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Ege'nin koylarının korunması için seferber olan magazin dünyasının ünlü isimleri ile vatandaşlar, sosyal medyadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevreyi kirletenlere uyguladığı 232 liralık para cezasının yetersiz olduğunu dile getirdi.
Nankörlük!
Bodrum’dan Göcek’e kadar tüm cennet koyları çöp yığınıyla cehenneme çeviren nankörlere, yerli ve yabancı ünlüler ders verdi. Vatandaş, Ege’de keyif çatmasını bilip arkasında çöp yığını bırakanlar için de ‘230 TL yetmez daha ağır cezalar getirilsin’ çağrısı yaptı
TAKVİM, önce sosyetik çift Şebnem ile Celal Çapa, ardından da Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'un Ege koylarındaki çöpleri topladığını manşetten duyurdu. Çapa'nın ardından dünyaca ünlü sporcunun da Bodrum, Marmaris ve Göcek'teki koylarına vatandaşın attığı çöpleri toplaması, büyük ses getirdi. Dünyanın en eşsiz güzelliklerine sahip olan Ege koylarının, bilinçsiz ve eğitimsiz kişiler tarafından çöp yığınına dönüştürülmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Ege'nin koylarının korunması için seferber olan magazin dünyasının ünlü isimleri ile vatandaşlar, sosyal medyadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevreyi kirletenlere uyguladığı 232 liralık para cezasının yetersiz olduğunu dile getirdi.
Etiketler: Lewis Hamilton , Jeremy Meeks , Bodrum , neslihan atagül , Serenay Sarıkaya , Celal Çapa , Şebnem Çapa , Marmaris , çöpçüler kralı , Kadir Doğulu , Göcek , Muğla , Sosyal medya
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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