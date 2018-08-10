Instagram'da paylaştığı reklam içeren her paylaşım başına 1 milyon dolar kazanarak bu alanda rekor kıran Selena Gomez, önceki gün yine tek tuşla serveti kaptı. Profilini 140 milyon kişinin takip ettiği ünlü yıldız, Chloe markasıyla yaptığı anlaşma gereği markanın çantasıyla bu kareyi paylaşarak 1 milyonu cebe indirdi.
Çantada milyon
Etiketler: Selena Gomez , instagram , Çantada
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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