Kendisi gibi eşi Jimmy Diaz da profesyonel sörfçü olan Çağla Kubat'ın kızı "Armut dibine düşer" dedi. Milli sörfçü ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kubat'ın 4 yaşındaki kızı, önceki gün babasıyla çıktığı sörf tahtası üzerinde dengede durma egzersizleri yaptı.
Annesinin izinde
Etiketler: Jimmy Diaz , Çağla Kubat
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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