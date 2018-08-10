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Annesinin izinde

Annesinin izinde

Kendisi gibi eşi Jimmy Diaz da profesyonel sörfçü olan Çağla Kubat'ın kızı "Armut dibine düşer" dedi. Milli sörfçü ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kubat'ın 4 yaşındaki kızı, önceki gün babasıyla çıktığı sörf tahtası üzerinde dengede durma egzersizleri yaptı.

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