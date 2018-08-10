Yol Durumu
  1. Nankörlük!
  2. Kendi denizde aklı Can’da

44’lük lolita

44’lük lolita
Bir dönem podyumlarda fırtına estiren Arzum Onan, yıllara meydan okudu. Mehmet Aslantuğ ile mutlu evliliğinden oğlu olan Onan, önceki gün Türkbükü 5 Oda'nın iskelesinde görüntülendi. 44 yaşındaki , her zamanki zarafetiyle de dikkat çekti.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar