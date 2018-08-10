Bir dönem podyumlarda fırtına estiren Arzum Onan, yıllara meydan okudu. Mehmet Aslantuğ ile mutlu evliliğinden oğlu olan Onan, önceki gün Türkbükü 5 Oda'nın iskelesinde görüntülendi. 44 yaşındaki Arzum Onan, her zamanki zarafetiyle de dikkat çekti.
44’lük lolita
Etiketler: Arzum Onan , Mehmet Aslantuğ
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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