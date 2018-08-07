Güzel oyuncu Seda Bakan, önceki gün yaptığı bu paylaşımla esprili kişiliğini de gözler önüne serdi. Spor kıyafetlerini giyip evinin merdivenlerinde bu pozu veren Bakan, "Benim adım göbek adım tehlike" diyerek takipçilerini güldürdü.
Göbek adı tehlike!
Etiketler: Seda Bakan , Göbek
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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