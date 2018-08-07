Göbek adı tehlike!

Güzel oyuncu Seda Bakan, önceki gün yaptığı bu paylaşımla esprili kişiliğini de gözler önüne serdi. Spor kıyafetlerini giyip evinin merdivenlerinde bu pozu veren Bakan, "Benim adım göbek adım tehlike" diyerek takipçilerini güldürdü.