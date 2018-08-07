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Eşsiz rakip!

, eski eşi ’a özenip oyunculuğa hız verdi. Boluğur da ‘O zaman intikam’ diyerek şan ve piyano derslerine başladı...

Eşsiz rakip!
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, eski eşine rakip çıktı. Güzel oyuncu, Eylül 2017'de boşandığı 'ın izinden gidiyor. Sesinin güzelliğiyle bilinen ve bir albüm çalışmasına başlayan Boluğur, önceki gün ise piyano dersleri aldığını duyurdu.



Merve Boluğur'un bu karesine "Eski eşine müzik piyasasında meydan okuyacak" yorumları yağdı. Bu arada işin ilginç yanı ise asıl mesleği müzisyenlik olan Murat Dalkılıç'ın da eski eşinin mesleğine el atıp yeni bir sinema filmi için çekimlerine start vermesi...

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