Eşsiz rakip!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, eski eşine rakip çıktı. Güzel oyuncu, Eylül 2017'de boşandığı Murat Dalkılıç'ın izinden gidiyor. Sesinin güzelliğiyle bilinen ve bir albüm çalışmasına başlayan Boluğur, önceki gün ise piyano dersleri aldığını duyurdu.
Merve Boluğur'un bu karesine "Eski eşine müzik piyasasında meydan okuyacak" yorumları yağdı. Bu arada işin ilginç yanı ise asıl mesleği müzisyenlik olan Murat Dalkılıç'ın da eski eşinin mesleğine el atıp yeni bir sinema filmi için çekimlerine start vermesi...
Merve Boluğur'un bu karesine "Eski eşine müzik piyasasında meydan okuyacak" yorumları yağdı. Bu arada işin ilginç yanı ise asıl mesleği müzisyenlik olan Murat Dalkılıç'ın da eski eşinin mesleğine el atıp yeni bir sinema filmi için çekimlerine start vermesi...
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