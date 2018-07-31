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Aşk manzarası



İki hafta önce Kilyos'taki bir plaj partisinde yakınlaştıklarını ilk kez TAKVİM'in duyurduğu Eliz Sakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz, önceki akşam sosyal medyada aşka geldi. Çiçeği burnunda aşıklar, sabaha kadar romantik anlar yaşadı.
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