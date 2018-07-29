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Talip çıkmadı

Talip çıkmadı
Amerikalı yıldız , Teksas'taki evini satmaya çalışıyor. Evini ilk olarak 3.5 milyon dolara satışa çıkaran 26 yaşındaki ünlü şarkıcı, fiyatı 2.7 milyon dolara indirmesine rağmen alıcı bulamıyor. Evin bu rakama da satılmaması halinde Gomez'in, biraz daha indirim yapacağı konuşuluyor. Selena Gomez'in ayrıca California'da da iki milyon dolarlık evi bulunuyor...
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