Amerikalı yıldız Selena Gomez, Teksas'taki evini satmaya çalışıyor. Evini ilk olarak 3.5 milyon dolara satışa çıkaran 26 yaşındaki ünlü şarkıcı, fiyatı 2.7 milyon dolara indirmesine rağmen alıcı bulamıyor. Evin bu rakama da satılmaması halinde Gomez'in, biraz daha indirim yapacağı konuşuluyor. Selena Gomez'in ayrıca California'da da iki milyon dolarlık evi bulunuyor...
Talip çıkmadı
Etiketler: Selena Gomez
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.