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Selena'ya ikinci kez gol attı!

Selenaya ikinci kez gol attı!
Ünlü model Hailey Baldwin, Selena Gomez'in kabusu oldu! Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber ile nişanlanarak gündem olan Baldwin, markaların gözdesi haline geldi. Dünyaca ünlü bir jean markası da 'le düşündüğü reklam anlaşmasını Baldwin ile yaptı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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