Ünlü model Hailey Baldwin, Selena Gomez'in kabusu oldu! Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber ile nişanlanarak gündem olan Baldwin, markaların gözdesi haline geldi. Dünyaca ünlü bir jean markası da Selena Gomez'le düşündüğü reklam anlaşmasını Baldwin ile yaptı.
Selena'ya ikinci kez gol attı!
Etiketler: Selena Gomez , Justin Bieber
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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