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Şarkıcı hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı ’nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Demi Lovato neden hastaneye kaldırıldı? Demi Lovato kimdir? Tüm detaylar haberimizde

ABD'li şarkıcı Demi Lovato'nun yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 25 yaşındaki eski Disney yıldızının California'daki evinden hastaneye Los Angeles Acil Durum Departmanı tarafından götürüldüğü açıklandı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 02:49
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