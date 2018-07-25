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çiftinin zor günü! kalp krizi geçirdi

'nin annesi kalp krizi geçirdi. Defne Samyeli'nin bu zor günlerinde sevgilisi yalnız bırakmazken, anne Sendegül Samyeli'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Oyuncu-sunucu Defne Samyeli ve ailesi zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli'nin evde kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 11:55
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