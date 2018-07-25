Oyuncu-sunucu Defne Samyeli ve ailesi zor günler geçiriyor. Ses sanatçısı Onur Akay, Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli'nin evde kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
Defne Samyeli Cem Yılmaz çiftinin zor günü! Sendegül Samyeli kalp krizi geçirdi
Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli kalp krizi geçirdi. Defne Samyeli'nin bu zor günlerinde sevgilisi Cem Yılmaz yalnız bırakmazken, anne Sendegül Samyeli'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Cem Yılmaz , Sendegül Samyeli , Defne Samyeli
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