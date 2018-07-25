Atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı, yüzü gibi gönlünün de güzel olduğunu kanıtladı. Kıratlı, 23 Temmuz'daki yaş günü için tüm sevdiklerinden Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışta bulunmalarını istemişti. "Haydi bizim de çorbada tuzumuz olsun" diyerek sevenlerine seslenen Burcu Kıratlı'nın 29. yaş gününde derneğe toplam 7 bin 175 liralık bağış yapıldı.
Güzel yürek
29 yaşına basan güzel oyuncu, tüm ünlülere örnek olacak bir davranışa imza attı.
Etiketler: yaş günü , Burcu Kıratlı
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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