Emina eriyor

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında ülkesi Sırbistan'daki basının ortaya attığı iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Musti ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren güzel şarkıcı, Sırplar'ın iddiasına göre boşanma sürecinde ağır bir travma geçirdi.
Yediklerini sürekli kusan ve kısa sürede 10 kilo veren şarkıcının bu durumu ailesini endişelendirdi. Popçu, iddiaya göre ağabeyi Mirsad Türkcan'ın zoruyla Londra'daki bir klinikte tedavi gördü. Sırp basını ayrıca boşanma stresini atlatmak için profesyonel destek aldığı konuşulan Jahovic'in yakalandığı anoreksiya hastalığından kurtulmak için de özel bir diyet uyguladığını yazdı.
SIRP BASINININ GÜNDEMINDE
Sandal'ı Marko Miskovic'le aldattığı iddia edilen Jahovic, şimdi de anoreksiya olduğu yönündeki haberlerle Sırbistan'da gündemde...
Güzel şarkıcının, aşırı zayıf kalma takıntısı olan anoreksiyaya küçük oğlu Yavuz'u dünyaya getirdiği 2012 yılında da yakalandığı iddia edilmişti.
Yediklerini sürekli kusan ve kısa sürede 10 kilo veren şarkıcının bu durumu ailesini endişelendirdi. Popçu, iddiaya göre ağabeyi Mirsad Türkcan'ın zoruyla Londra'daki bir klinikte tedavi gördü. Sırp basını ayrıca boşanma stresini atlatmak için profesyonel destek aldığı konuşulan Jahovic'in yakalandığı anoreksiya hastalığından kurtulmak için de özel bir diyet uyguladığını yazdı.
SIRP BASINININ GÜNDEMINDE
Sandal'ı Marko Miskovic'le aldattığı iddia edilen Jahovic, şimdi de anoreksiya olduğu yönündeki haberlerle Sırbistan'da gündemde...
Güzel şarkıcının, aşırı zayıf kalma takıntısı olan anoreksiyaya küçük oğlu Yavuz'u dünyaya getirdiği 2012 yılında da yakalandığı iddia edilmişti.
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