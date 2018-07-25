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Çapkınlık romanı

19 yaşındaki bir kızla aşk yaşayarak olay olan , önceki gün de ’da çapkınlıktaydı...



Çalkantılı özel yaşamıyla tepki çeken Rafet El Roman, uslanmak bilmiyor. Geçtiğimiz gün 19 yaşındaki bir güzelle aşk yaşadığı iddia edilen 50 yaşındaki şarkıcı, "Beni sübyancı gibi gösteriyorlar" deyip kendini savunmuştu.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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