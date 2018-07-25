Çalkantılı özel yaşamıyla tepki çeken Rafet El Roman, uslanmak bilmiyor. Geçtiğimiz gün 19 yaşındaki bir güzelle aşk yaşadığı iddia edilen 50 yaşındaki şarkıcı, "Beni sübyancı gibi gösteriyorlar" deyip kendini savunmuştu.
Çapkınlık romanı
19 yaşındaki bir kızla aşk yaşayarak olay olan Rafet El Roman, önceki gün de Bodrum’da çapkınlıktaydı...
Çalkantılı özel yaşamıyla tepki çeken Rafet El Roman, uslanmak bilmiyor. Geçtiğimiz gün 19 yaşındaki bir güzelle aşk yaşadığı iddia edilen 50 yaşındaki şarkıcı, "Beni sübyancı gibi gösteriyorlar" deyip kendini savunmuştu.
Etiketler: Bodrum , rafet el roman
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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