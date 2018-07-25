O Türkiye'nin oyuncularından biriydi. En önemli dizi projelerinin aranılan ismiydi. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Arda Öziri gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakın arkadaş�� Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını şöyle ifade etti: Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük.dedim. Ama odedi ve yola çıktı. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim. Ünlü oyuncu tüm sevenlerini ağlatırken sevgilisi Vildan Örnek, 40 gün sonra doğum günü partisi verdi. Herkes Örnek'i vefasızlıkla suçlayıp eleştirdi. Ancak biri vardı ki Arda'nın yokluğuna çok az dayanabildi.Ünlü oyuncunun "Aç kalmasın" diye uğraştığı köpeği Ares önceki gün can verdi. Öziri'nin bir arkadaşı ise sosyal medya hesabından Ares'le ilgili olarak şunları söyledi: