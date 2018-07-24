Yaylada organik tatil

Sanat ve sosyetenin ünlüleri yılın yorgunluğunu Ege ile Akdeniz sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkararak atarken Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, doğayla iç içe olmayı seçti. Doğa aşığı oyuncu çift, önceki gün karavanlarına atlayıp soluğu Düzce'de aldı. İşlerinden fırsat buldukça sık sık kamp yapan ikili, karavanlarını Kaynaşlı ilçesindeki Pürenli Yaylası'nda göl kenarına park edip keyif çattı.
Ünlü çift, karınları acıkınca da ormandan topladıkları odunlarla yaktıkları ateşte yemek pişirdi. İkili, köpekleri Vera ile Afet'i de yanlarına almayı ihmal etmedi. 5 yıldızlı bir otelin havuz başında keyif sürmek yerine doğayla iç içe vakit geçirmeyi tercih eden ikiliden Doğulu, organik tatilden kareleri de instagram'da paylaştı. Magazin dünyasının gözde çiftinin mütevazı tatili sosyal medyaya damga vurdu. İkiliye takipçileri "Kazık fiyatlarıyla ünlü mekanlarda para saçmak yerine en iyisini yaptınız" diye yorum yaptı.
Ünlü çift, karınları acıkınca da ormandan topladıkları odunlarla yaktıkları ateşte yemek pişirdi. İkili, köpekleri Vera ile Afet'i de yanlarına almayı ihmal etmedi. 5 yıldızlı bir otelin havuz başında keyif sürmek yerine doğayla iç içe vakit geçirmeyi tercih eden ikiliden Doğulu, organik tatilden kareleri de instagram'da paylaştı. Magazin dünyasının gözde çiftinin mütevazı tatili sosyal medyaya damga vurdu. İkiliye takipçileri "Kazık fiyatlarıyla ünlü mekanlarda para saçmak yerine en iyisini yaptınız" diye yorum yaptı.
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