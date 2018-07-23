Ankara'da sahne alan Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un işyerine gelen haciz kararıyla ilgili konuştu. Winner İncek'te sahne alan Akalın, eşinin şirketinin bankalara 100 milyon TL civarında borcu olduğu yönündeki sorulara "Benim eşimle mal varlığım ayrı. Adam hırsız değil arkadaşlar, adam sadece borçlu. Sıkı da sağlam da bir borcu var.

HİÇBİR ŞEKİLDE GOCUNMUYORUM

Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Şimdi iyiyim, iyiyiz" dedi. Akalın, Özdemir Erdoğan'ın "Yazık kocası iflas ediyormuş, kadın mecbur oralarda şarkı söylemeye" sözlerine "Çalıştığım yerlerden gocunmuyorum. Geçen sene diğer sanatçı arkadaşlarım çıkıyordu. Bu sene çıkamadıkları için ben kötü, tü kaka oluyorum" dedi.