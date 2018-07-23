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: Adam hırsız değil, sadece lu

eşi 'un şirketlerine konulan haciz ile ilgili ilk kez konuştu. Psikolojik olarak etkilendiklerini belirten Akalın "Benim eşimle mal varlığım ayrı. Adam hırsız değil arkadaşlar, adam sadece lu. Sıkı da sağlam da bir borcu var. " dedi

Hırsız değil,sadece borçlu!

'da sahne alan , eşi 'un işyerine gelen haciz kararıyla ilgili konuştu. Winner İncek'te sahne alan Akalın, eşinin şirketinin bankalara 100 milyon TL civarında borcu olduğu yönündeki sorulara "Benim eşimle mal varlığım ayrı. Adam hırsız değil arkadaşlar, adam sadece lu. Sıkı da sağlam da bir borcu var.

HİÇBİR ŞEKİLDE GOCUNMUYORUM
Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Şimdi iyiyim, iyiyiz" dedi. Akalın, 'ın "Yazık kocası iflas ediyormuş, kadın mecbur oralarda şarkı söylemeye" sözlerine "Çalıştığım yerlerden gocunmuyorum. Geçen sene diğer sanatçı arkadaşlarım çıkıyordu. Bu sene çıkamadıkları için ben kötü, tü kaka oluyorum" dedi.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 19:11
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