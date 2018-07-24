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Doğum günü selfiesi
Usta sanatçı Nilüfer, yıllar önce evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını önceki gün yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı, 18 yaşına giren kızıyla çektiği selfie'yi "Doğum günün kutlu olsun kızım" notuyla paylaştı. İkilinin bu karesi binlerce beğeni aldı.
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