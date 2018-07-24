Usta sanatçı Nilüfer, yıllar önce evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını önceki gün yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı, 18 yaşına giren kızıyla çektiği selfie'yi "Doğum günün kutlu olsun kızım" notuyla paylaştı. İkilinin bu karesi binlerce beğeni aldı.
Doğum günü selfiesi
Etiketler: doğum günü
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.