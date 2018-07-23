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Mustafa Ceceliye bir darbe daha!

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında Kültür Sanat ve Denizcilik Festivali gerçekleştirilecek.

Festivalin hazırlıkları tamamlanırken, festival boyunca; Resul Dindar, Ece Seçkin ve Mustafa Ceceli konser verecekti. Ancak vatandaşların talebi üzerine Mustafa Ceceli konseri iptal edildi.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 17:32
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