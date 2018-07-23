Yol Durumu
  1. Hızlı alışveriş
  2. Ayrılsak da beraberiz

Acı gülümseme

Acı gülümseme
'ın babası , olarak Kraliyet etkinliklerinde boy gösteren kızının acı çektiğini gülümsemesinden anladığını belirtti. Kızının baskı altında olduğunu iddia eden baba Markle "Onun gülümsemesini biliyorum. Artık acıklı gülüyor. Canının yandığını görebiliyorum. Şimdi gördüğüm gülümsemesini sevmiyorum" dedi.
Etiketler: , ,
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ