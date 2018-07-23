Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, Sussex Düşesi olarak Kraliyet etkinliklerinde boy gösteren kızının acı çektiğini gülümsemesinden anladığını belirtti. Kızının baskı altında olduğunu iddia eden baba Markle "Onun gülümsemesini biliyorum. Artık acıklı gülüyor. Canının yandığını görebiliyorum. Şimdi gördüğüm gülümsemesini sevmiyorum" dedi.
Acı gülümseme
Etiketler: Meghan Markle , Thomas Markle , Sussex Düşesi
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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