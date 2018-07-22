Engin Kocayürek

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, soyadının hakkını verdi. Ünlü oyuncu, başrolünü Hilal Altınbilek'le paylaştığı 'Çocuklar Sana Emanet' filminin setinde yaptığı yardımlarla gönülleri bir kez daha fethetti. 36 yaşındaki oyuncunun Çağan Irmak'ın yönettiği ve Mart'ta vizyona giren filmin setinde çalışan maddi geliri yetersiz bir çalışana gizlice kıyafet yardımı yaptığı öğrenildi.
Ünlü oyuncu, durumu kötü olan gencin gardırobunu baştan aşağı yenileyerek gönlünün güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Ünü sınırları aşmasına rağmen mütevazı yaşamıyla takdir toplayan oyuncunun yardımı bununla sınırlı kalmadı. Çekimlerden sonra set çalışanıyla iletişimini koparmayan Akyürek, gencin anne ve babasının ciddi sağlık sorunu olduğunu öğrendi. Akyürek, bunun üzerine harekete geçti. 'Çocuklar Sana Emanet'in gişesinden ve yurt dışı satış gelirinden pay sahibi olan Akyürek'in gence 100 bin liralık maddi yardım yaptığı da öğrenildi.
Ortadoğu ve Güney Amerika başta olmak üzere dünya çapında şöhret olan Akyürek, mütevazı yaşamıyla takdir topluyor.
HALİL ÇİLİNGİR
Ünlü oyuncu, durumu kötü olan gencin gardırobunu baştan aşağı yenileyerek gönlünün güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Ünü sınırları aşmasına rağmen mütevazı yaşamıyla takdir toplayan oyuncunun yardımı bununla sınırlı kalmadı. Çekimlerden sonra set çalışanıyla iletişimini koparmayan Akyürek, gencin anne ve babasının ciddi sağlık sorunu olduğunu öğrendi. Akyürek, bunun üzerine harekete geçti. 'Çocuklar Sana Emanet'in gişesinden ve yurt dışı satış gelirinden pay sahibi olan Akyürek'in gence 100 bin liralık maddi yardım yaptığı da öğrenildi.
Ortadoğu ve Güney Amerika başta olmak üzere dünya çapında şöhret olan Akyürek, mütevazı yaşamıyla takdir topluyor.
HALİL ÇİLİNGİR
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