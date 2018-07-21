Yol Durumu
  1. Çifte kumrular
  2. Hınca hınç!

Karabatak

Karabatak
Geçtiğimiz gün Bodrum'da ilk aşk pozlarını veren Burcu Kıratlı ile Furkan Palalı, önceki akşam kural değiştirdi. Türkbükü'ndeki Atılay Balık'ta Yeliz Şar-Tolga Güleç çiftiyle yemek yiyen ikili, bu kez aynı karede yer almamak için akla karayı seçti.

Etiketler: ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ