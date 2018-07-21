Geçtiğimiz gün Bodrum'da ilk aşk pozlarını veren Burcu Kıratlı ile Furkan Palalı, önceki akşam kural değiştirdi. Türkbükü'ndeki Atılay Balık'ta Yeliz Şar-Tolga Güleç çiftiyle yemek yiyen ikili, bu kez aynı karede yer almamak için akla karayı seçti.
Karabatak
Etiketler: Burcu Kıratlı , Bodrum
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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