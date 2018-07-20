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  1. Burak Deniz yeni aşka yelken açtı

'dan yeni aşka yeni imaj

Geçtiğimiz yıllarda giydiği şalvarlarla dikkat çeken 'ın ile ilişkiye başladıktan sonra tayt giymeye başlaması gözlerden kaçmadı.


Güzel sunucu Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın son zamanlarda giyim tarzı da değişti.
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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 16:41
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