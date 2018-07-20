Güzel sunucu Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın son zamanlarda giyim tarzı da değişti.
Cem Yılmaz'dan yeni aşka yeni imaj
Geçtiğimiz yıllarda giydiği şalvarlarla dikkat çeken Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ile ilişkiye başladıktan sonra tayt giymeye başlaması gözlerden kaçmadı.
Güzel sunucu Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın son zamanlarda giyim tarzı da değişti.
Etiketler: Cem Yılmaz , Sibel Can , Defne Samyeli
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