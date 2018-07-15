Nisan 2016'da Pınar Tevetoğlu ile evlenen Tarkan, mutluluğunu kucağına aldığı kızı Liya ile taçlandırdı. 45 yaşındaki Megastar'ın 32 yaşındaki eşi, 12 Temmuz sabahı anne oldu. Doğum haberinin ise neden bir gün gecikmeli duyulduğu, çok geçmeden anlaşıldı. Almanya'daki Moers Bethanien Hastanesi'nde gerçekleşen doğum öncesinde bir dizi önlem alındı. Kendi ve eşinin doğup büyüdüğü Almanya'da en az Türkiye'deki kadar ünlü olan Megastar, eşi ve bebeğinin fotoğrafları çekilmesin diye hastanedeki bir katı tamamen kapattı. Ailesinin güvenliği ve huzurunu her şeyden önde tutan ünlü sanatçı, hastaneye yetkilileriyle de gizlilik sözleşmesi imzaladı.
Kod adı: Liya
Babalık sevinci tadan Tarkan, özel hayatındaki gizlilik kuralını bozmadı. Megastar, Almanya’da dünyaya gelen kızı Liya’nın 12 Temmuz sabahındaki doğumunu bir gün sakladı. Hastanede bir katı kapatan sanatçı, sağlık ekibiyle gizlilik sözleşmesi yaptı
Nisan 2016'da Pınar Tevetoğlu ile evlenen Tarkan, mutluluğunu kucağına aldığı kızı Liya ile taçlandırdı. 45 yaşındaki Megastar'ın 32 yaşındaki eşi, 12 Temmuz sabahı anne oldu. Doğum haberinin ise neden bir gün gecikmeli duyulduğu, çok geçmeden anlaşıldı. Almanya'daki Moers Bethanien Hastanesi'nde gerçekleşen doğum öncesinde bir dizi önlem alındı. Kendi ve eşinin doğup büyüdüğü Almanya'da en az Türkiye'deki kadar ünlü olan Megastar, eşi ve bebeğinin fotoğrafları çekilmesin diye hastanedeki bir katı tamamen kapattı. Ailesinin güvenliği ve huzurunu her şeyden önde tutan ünlü sanatçı, hastaneye yetkilileriyle de gizlilik sözleşmesi imzaladı.
Etiketler: Megastar , Arapça , Türkiye , Kenan Doğulu , Mazhar Alanson , ALMANYA , Tarkan , 12 Temmuz
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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