Kod adı: Liya

ile evlenenmutluluğunukucağına aldığıiletaçlandırdı.Megastar'ıneşi,anneoldu. Doğum haberinin iseçok geçmeden anlaşıldı.gerçekleşen doğum öncesinde bir dizi önlem alındı.Kendi ve eşinin doğup büyüdüğü Almanya'da enaz Türkiye'deki kadar ünlü olan Megastar,hastanedeki bir katı tamamen kapattı. Ailesiningüvenliği ve huzurunu her şeyden önde tutanünlü sanatçı,imzaladı.