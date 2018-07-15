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'in Titanic'i

Alperenin Titanici
Genç oyuncu Alperen Duymaz, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kiraladığı son derece mütevazı bir tekneyle kız arkadaşıyla mavi tura çıkan oyuncu, denize açılmadan önce alışveriş yaptı. 1 haftalık Ege turu yapacak olan sevgililer, yiyecekleri tekneye yükledikten sonra mavi sulara açıldı.
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