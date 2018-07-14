Dünya çapında çok ses getiren Buddha Bar albümlerini hazırlayan ünlü DJ Ravin, yeni projesinde 3 Türk Sanat Müziği eserine yer verdi. Dünyaca ünlü müzisyenin yeniden yorumladığı 'Bir Demet Yasemen', 'Eski Bir Tango Gibi' ve 'Biraz Geç Kalmadın Mı?' şarkıları tüm dünyada dinlenecek.
‘Sanat’a saygı albümü(Hollywood dedikoduları)
Dünya çapında çok ses getiren Buddha Bar albümlerini hazırlayan ünlü DJ Ravin, yeni projesinde 3 Türk Sanat Müziği eserine yer verdi. Dünyaca ünlü müzisyenin yeniden yorumladığı 'Bir Demet Yasemen', 'Eski Bir Tango Gibi' ve 'Biraz Geç Kalmadın Mı?' şarkıları tüm dünyada dinlenecek.
Etiketler: Katy Perry , Justin Bieber , Selena Gomez , Michael Jackson , Emmy ödülleri
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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