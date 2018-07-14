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‘Sanat’a saygı albümü(Hollywood dedikoduları)



Dünya çapında çok ses getiren Buddha Bar albümlerini hazırlayan ünlü DJ Ravin, yeni projesinde 3 Türk Sanat Müziği eserine yer verdi. Dünyaca ünlü müzisyenin yeniden yorumladığı 'Bir Demet Yasemen', 'Eski Bir Tango Gibi' ve 'Biraz Geç Kalmadın Mı?' şarkıları tüm dünyada dinlenecek.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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