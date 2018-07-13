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baba oldu

ile Pınar Tevetoğlu’nun, Lidya adını verdikleri kızları Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğdu. Tarkan, "Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de." dedi

Tarkan baba oldu

2016 yılında Pınar Dilek ile dünya evine giren , baba olacağını Şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu.

Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda; "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 22:29
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