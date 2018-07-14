Çeşmeden para akıyor

Son yıllarda sadece İzmirliler'i değil başta İstanbullular olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından tatilcileri ağırlayan Çeşme, popülerliğini fiyatlara da yansıttı. Pahalılık konusunda Bodrum'la yarışan Çeşme, bu sezon Zio Beach'te servis edilen 500 liralık ıstakozlu pizzasıyla gündem oldu. Özellikle Aya Yorgi Koyu'ndaki beach'lerde deniz keyfi yapmanın hayli pahalı olduğu Çeşme'de akşam yemeğinin bedeli kişi başı bin liraya kadar çıkıyor.
YILDIZLI ADRES...
Alaçatı'daki Spiaggia Grande isimli mekan; 12 adet VIP locası ve 4 adet de deniz locasıyla magazin ile sosyete dünyasının ünlü isimlerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Önceki gün Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile güzel nişanlısı Amine Gülşe'nin de tercih ettiği deniz localarının fiyatı iki şişe içecek dahil 3 bin lira! Burcu Esmersoy'dan Şeyma Subaşı'na Arda Turan'dan Aslışah Alkoçlar'a kadar sosyete ve magazin dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin tercih ettiği mekan, bu akşamki Kenan Doğulu konseri için de şaşırtıcı fiyatlar belirledi.
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