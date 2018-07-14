Çeşmeden para akıyor

yıllarda sadecedeğil baştaolmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından tatilcileri ağırlayanpopülerliğini fiyatlara da yansıttı.Çeşme, bu sezonservis edilenoldu. Özellikle Aya Yorgi Koyu'ndaki beach'lerde deniz keyfi yapmanın hayli pahalı olduğukadar çıkıyor.isimli mekan; 12adet VIP locası ve 4 adetde deniz locasıyla magazinile sosyete dünyasının ünlüisimlerinin ilk tercihleriarasında yer alıyor. Öncekigünyıldızıile güzel nişanlısıde tercihettiği deniz localarının fiyatıiki şişe içecek dahilkadar sosyeteve magazin dünyasınınbirbirinden ünlü isimlerinintercih ettiği mekan, buakşamkikonseri için de şaşırtıcıfiyatlar belirledi.