Yol Durumu
  1. Ege'de gemileri battı!
  2. Yıldız eridi

'da esti geçti

Bodrumda esti geçti
Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de önceki akşam Rumen pop yıldızı Otilia rüzgarı esti. ile birlikte söyledikleri şarkıyı seslendirirken ''Güzel şarkı, hepsi bu... Hayat devam ediyor." diyen güzel yıldız, eski aşkına üstü kapalı mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Otilia, hem göze hem kulağa hitap etti
Etiketler: ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ