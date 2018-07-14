Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel'de önceki akşam Rumen pop yıldızı Otilia rüzgarı esti. Sinan Akçıl ile birlikte söyledikleri şarkıyı seslendirirken ''Güzel şarkı, hepsi bu... Hayat devam ediyor." diyen güzel yıldız, eski aşkına üstü kapalı mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Otilia, hem göze hem kulağa hitap etti
Bodrum'da esti geçti
Etiketler: Bodrum , Sinan Akçıl
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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