Bir aşk 'Öykü'sü

oyuncuile müzisyenönceki günnikah masasına taşıdı. İkilininnikahında 150 davetli hazırbulundu.gerçekleşecek olanünlü çift, gelinlik ve damatlıklarıylafarklı tarzlarını gözler önüne serdi.tasarladığı bir gelinlikgiydi. Gelinliktekiise hayli romantikti...annesi sakladı ve bu çizimlerikardeşi gelinlikte kullandıBonomo'nuniseHatice Gökçe imzalıydı.Karayel'in gelinliğinin üzerindeki çocukken çizdiği gelin ve damat resimleri sosyal medyaya damga vurdu.