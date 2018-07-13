Bir aşk 'Öykü'sü

Güzel oyuncu Öykü Karayel ile müzisyen Can Bonomo, 2 yıllık aşklarını önceki gün nikah masasına taşıdı. İkilinin KüçükÇiftlik Park'taki nikahında 150 davetli hazır bulundu. Düğünleri yarın Çeşme'de gerçekleşecek olan ünlü çift, gelinlik ve damatlıklarıyla farklı tarzlarını gözler önüne serdi.
Karayel, ikizi Ezgi Karayel'in tasarladığı bir gelinlik giydi. Gelinlikteki çizimlerin sırrı ise hayli romantikti... Ünlü oyuncunun küçükken çizdiği gelin ve damat resimlerini annesi sakladı ve bu çizimleri kardeşi gelinlikte kullandı Bonomo'nun iki renk smokini ise Hatice Gökçe imzalıydı.
Karayel'in gelinliğinin üzerindeki çocukken çizdiği gelin ve damat resimleri sosyal medyaya damga vurdu.
Karayel, ikizi Ezgi Karayel'in tasarladığı bir gelinlik giydi. Gelinlikteki çizimlerin sırrı ise hayli romantikti... Ünlü oyuncunun küçükken çizdiği gelin ve damat resimlerini annesi sakladı ve bu çizimleri kardeşi gelinlikte kullandı Bonomo'nun iki renk smokini ise Hatice Gökçe imzalıydı.
Karayel'in gelinliğinin üzerindeki çocukken çizdiği gelin ve damat resimleri sosyal medyaya damga vurdu.
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