Sevilen popçu Yalın, yine farkını ortaya koydu. Ünlü şarkıcı, bugün piyasaya çıkan 'SBNO' adlı parçasını ilk kez işitme engelli sevenleriyle paylaştı. Yalın, 'SBNO'nun sözlerini de 'Sesinde Aşk Var' şarkısını birlikte söylediği Yıldız Demiral'la işaret dilini kullanarak beğeniye sundu. Popçu, bu hareketiyle alkışları topladı.
Yalın farkı
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.