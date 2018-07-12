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farkı

Yalın farkı
Sevilen popçu Yalın, yine farkını ortaya koydu. Ünlü şarkıcı, bugün piyasaya çıkan 'SBNO' adlı parçasını ilk kez işitme engelli sevenleriyle paylaştı. , 'SBNO'nun sözlerini de 'Sesinde Aşk Var' şarkısını birlikte söylediği Yıldız Demiral'la işaret dilini kullanarak beğeniye sundu. Popçu, bu hareketiyle alkışları topladı.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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