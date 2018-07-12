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Mutlu son

Mutlu son
Ünlü şarkıcı , Ocak ayında nişanlandığı başarılı oyuncu ile dün akşam aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi. Yaklaşık 2 yıldır süren birlikteliklerini evlilikle devam ettiren çift, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen 150 kişilik özel bir davetle aile arasında nikah düzenledi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, Cumartesi Günü Çeşme'de yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek olan bir kutlama daha yapacak.


HALİL ÇİLİNGİR
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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