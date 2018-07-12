Ünlü şarkıcı Can Bonomo, Ocak ayında nişanlandığı başarılı oyuncu Öykü Karayel ile dün akşam aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi. Yaklaşık 2 yıldır süren birlikteliklerini evlilikle devam ettiren çift, KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen 150 kişilik özel bir davetle aile arasında nikah düzenledi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, Cumartesi Günü Çeşme'de yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek olan bir kutlama daha yapacak.
HALİL ÇİLİNGİR
HALİL ÇİLİNGİR
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