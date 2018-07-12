Shakira rüzgarı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 'El Dorado Dünya Turnesi' kapsamında önceki akşam İstanbul'a geldi. Geceyi Tarabya'daki otelde geçirdi. Dün saat 14.30'da ise "Kederim 7" adlı tekneye bindi. Oğulları Sasha ve Milan'la birlikte Boğaz'da kısa bir nefes aldı. Ardından Vodafone Park'ta verdiği konser için tekne ile Dolmabahçe'ye yanaştı. Ünlü star, buradan karaya çıktı. 11 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Shakira, özel isteği üzerine hazırlanan yerden aydınlatmalı 4 kişilik yemek masası ve rahat koltuklardan oluşan kulise geçip sahnede kısa bir prova yaptı.
SÜPERSTAR İSTANBUL'U SALLADI
Shakira, dün akşam Vodafone Park'ta sahne aldı. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konserine süperstar, Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Shakira'nın muhteşem sahne performanısını izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu - Beren Saat, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı, Sinan Akçıl, Ezgi Mola, Seçkin - Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Aleyna Tilki, Yonca Evcimik, Ferhat Göçer ve Burcu Güneş gibi ünlü isimlerde vardı.
Shakira, oğulları Sasha ve Milan'ı yanından ayırmadı.
AYDIN HAMZA/ HALİL ÇİLİNGİR
SÜPERSTAR İSTANBUL'U SALLADI
Shakira, dün akşam Vodafone Park'ta sahne aldı. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konserine süperstar, Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" diyerek başladı. Shakira'nın muhteşem sahne performanısını izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu - Beren Saat, Arzu Sabancı, Hakan Sabancı, Sinan Akçıl, Ezgi Mola, Seçkin - Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Aleyna Tilki, Yonca Evcimik, Ferhat Göçer ve Burcu Güneş gibi ünlü isimlerde vardı.
Shakira, oğulları Sasha ve Milan'ı yanından ayırmadı.
AYDIN HAMZA/ HALİL ÇİLİNGİR
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