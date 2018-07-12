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Formda anne Nil

Formda anne Nil
Sevilen şarkıcı , önceki gün Yalıkavak'ta demirli lüks teknesinde objektiflere yansıdı. 41 yaşındaki sanatçı, minik oğlu Aziz Arif'le bol bol denize girip keyifli anlar yaşadı. Karaibrahimgil'in fit hali de dikkat çekti.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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