Sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün Yalıkavak'ta demirli lüks teknesinde objektiflere yansıdı. 41 yaşındaki sanatçı, minik oğlu Aziz Arif'le bol bol denize girip keyifli anlar yaşadı. Karaibrahimgil'in fit hali de dikkat çekti.
Formda anne Nil
Etiketler: Nil Karaibrahimgil
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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