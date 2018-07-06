Ünlü malikaneye Türk akını!

Amerikalı aktris Zsa Zsa Gabor, 2 yıl önce 99 yaşında hayata veda etti. Mirası da bazı davaların sonuçlanmasından sonra satışa çıktı. Los Angeles'ın Bel Air bölgesindeki malikanesi için 23.4 milyon dolar talep edildi. Daha önce rock yıldızı Elvis Presley'e ait olan villanın bir zamanlar İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD eski başkanları Ronald Reagan, George H. W. Bush ile Elizabeth Taylor ve Frank Sinatra gibi ünlülere ev sahipliği yaptı. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'nin de defalarca ziyaret ettiği ve kaldığı bu ev için 2 Türk işadamının da teklifte bulunduğu belirtildi. Coldwell Banker Global Luxury yetkilileri, "Malikane çok özel. 24 dönüm üzerine kurulu bu malikane için talepler var. Özellikle biri ABD'de yaşayan iki Türk işadamı da teklifte bulundu. Görüşmeler devam ediyor. Malikanenin değerini bilen kişilere satılması için çaba harcıyoruz. Zsa Zsa Gabor'un mirasçıları da paranın öncelikli olmadığını evin geçmişinin de güzel kalması için alıcının dikkatle seçilmesini istedi" dedi.
Türk işadamlarının kim olduğu açıklanmadı ama birinin Los Angeles'ta yaşadığına dikkat çekildi.
Malikaneyi görmek isteyenler için 6 kişilik özel bir ekip görev yapıyor.
99 yaşında hayatını kaybeden Gabor'un, mirasının 50 miyon dolar olduğu belirtildi.
Türk işadamlarının kim olduğu açıklanmadı ama birinin Los Angeles'ta yaşadığına dikkat çekildi.
Malikaneyi görmek isteyenler için 6 kişilik özel bir ekip görev yapıyor.
99 yaşında hayatını kaybeden Gabor'un, mirasının 50 miyon dolar olduğu belirtildi.
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