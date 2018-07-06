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Ünlü malikaneye Türk akını!

2016 yılında ölen Amerikalı aktris ’dan miras kalan ’taki malikane satışa çıktı... yetkilileri, 23.4 milyon dolarlık malikane için iki nın teklifte bulunduğunu açıkladı...

Ünlü malikaneye Türk akını!
Amerikalı aktris , 2 yıl önce 99 yaşında hayata veda etti. Mirası da bazı davaların sonuçlanmasından sonra satışa çıktı. 'ın Bel Air bölgesindeki malikanesi için 23.4 milyon dolar talep edildi. Daha önce rock yıldızı 'e ait olan villanın bir zamanlar İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eski başkanları , George H. W. Bush ile Elizabeth Taylor ve gibi ünlülere ev sahipliği yaptı. Amerikalı oyuncu 'nin de defalarca ziyaret ettiği ve kaldığı bu ev için 2 nın da teklifte bulunduğu belirtildi. yetkilileri, "Malikane çok özel. 24 dönüm üzerine kurulu bu malikane için talepler var. Özellikle biri ABD'de yaşayan iki Türk işadamı da teklifte bulundu. Görüşmeler devam ediyor. Malikanenin değerini bilen kişilere satılması için çaba harcıyoruz. Zsa Zsa Gabor'un mirasçıları da paranın öncelikli olmadığını evin geçmişinin de güzel kalması için alıcının dikkatle seçilmesini istedi" dedi.


Türk işadamlarının kim olduğu açıklanmadı ama birinin Los Angeles'ta yaşadığına dikkat çekildi.


Malikaneyi görmek isteyenler için 6 kişilik özel bir ekip görev yapıyor.


99 yaşında hayatını kaybeden Gabor'un, mirasının 50 miyon dolar olduğu belirtildi.
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