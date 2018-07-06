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Öpmeden inmedi

Öpmeden inmedi
Genç kızların sevgilisi Edis, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. 2 bin 500 kişiyi coşturan popçu, bir hayranının sahneye fırlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Güvenlik bariyerini aşıp sahneye fırlayan Edis hayranı, genç popçuya sarılıp "Öpmezsen sahneden inmem" dedi. Bunun üzerine Edis, fanatik hayranını yanağından öptü. Bu esnada ise salonda çığlıklar koptu.


, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
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