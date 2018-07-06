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kaçamağı

Mikonos kaçamağı
Ivana Sert ile sosyetik rallici aşkı Can Çelebi, tatil için 'ın gözde adası Mikonos'a gitti. Komşu'da aşk tazeleyen ikili, Nammos adlı mekanda keyif çatıp bu anları da sosyal medyada paylaştı.
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