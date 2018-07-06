Ivana Sert ile sosyetik rallici aşkı Can Çelebi, tatil için Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a gitti. Komşu'da aşk tazeleyen ikili, Nammos adlı mekanda keyif çatıp bu anları da sosyal medyada paylaştı.
Mikonos kaçamağı
Etiketler: can celebi , Yunanistan , Mikonos , İvana Sert
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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