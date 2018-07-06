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Bilmece!

Bilmece!
Ozan Doğulu, önceki gün ailesiyle Swiss Otel Bodrum'daydı. Otelde performansı sergileyen Doğulu'yu kızları Arya, Lila ve Alya'nın yanı sıra annesi Serpil Hanım ile kız kardeşi Canan Doğulu da dinledi.


Ünlü DJ'in kızları babasının çaldığı şarkılarıyla dans etti. Eski eşiyle çocukları için aynı yerde tatil yapan Ece Doğulu ise odasından çıkmadı. Bu da Ece Hanım'ın 11 yıllık eski eşiyle zoraki bir araya geldiğini düşündürdü.



Amcaları Kenan Doğulu'nun parçalarıyla eğlenen kardeşler, renkli görüntüler oluşturdu.
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