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Ustalara saygı

Ustalara saygı
Emel Sayın, önceki akşam Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sayın, Müzeyyen Senar ile Zeki Müren'in şarkılarını seslendirip merhum iki usta sanatçıyı andı.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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