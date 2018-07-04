Ece Erken ile geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu'nun aşkı gözlerden uzak sürüyor. Ünlü sunucu ile İzmirli işadamının birlikte tatil için Amerika'ya gittiği ortaya çıktı.
Ece Erken ve Nazım Torbalıoğlu Amerika'da Sarmaş Dolaş Görüntülendi
Ünlü sunucu Ece Erken, geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu ile Amerika'da sarmaş dolaş görüntülendi
Etiketler: Ece Erken , Los Angeles , Nazım Torbaoğlu , ege üniversitesi , Aydın , İzmir Karşıyaka , karşıyaka spor kulüp
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.