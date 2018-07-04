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ve Nazım Torbalıoğlu Amerika'da Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Ünlü sunucu , geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı ile Amerika'da sarmaş dolaş görüntülendi

Ece Erken ile geçen yılın sonlarında görüşmeye başladığı Nazım Torbaoğlu'nun aşkı gözlerden uzak sürüyor. Ünlü sunucu ile İzmirli işadamının birlikte tatil için Amerika'ya gittiği ortaya çıktı.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 19:22
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