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Seda

Turist Seda
Ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde eşi Ali Erel'le çıktığı ABD tatilinde keyifli anlar yaşıyor. Bakan, önceki gün de New York'un simgesi olan Özgürlük Anıtı'nı ziyaret etti. Oyuncu, bu anı da " Seda" notuyla instagram'da paylaştı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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