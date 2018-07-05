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oyuncu Seda Bakan,
geçtiğimiz
günlerde eşi Ali Erel'le
çıktığı ABD
tatilinde
keyifli anlar
yaşıyor. Bakan,
önceki gün
de New York'un
simgesi olan Özgürlük Anıtı'nı
ziyaret etti.
Oyuncu, bu
anı da "Turist
Seda" notuyla
instagram'da
paylaştı.
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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