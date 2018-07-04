Şeyma Subaşı'nın partisi tepki çekti

Dominik'te çekimleri devam eden Survivor'da ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) cenazesi önceki gün Antalya'da toprağa verildi. Aynı günün akşam saatlerinde Ağrı'nın merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarından 18 gün sonra acı haber geldi. Minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bu iki olay sosyal tepkiye neden olurken, skandal bir doğum günü partisi sosyal medyada isyana neden oldu.